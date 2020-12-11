Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:38
Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, AA'nın

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Papuççuoğlu, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Papuççuoğlu, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Cristobal Saavedra Vogel'in "Şili'de polisten kaçan gösterici" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların dünya çapında ve çok başarılı olduğunu ifade eden Papuççuoğlu, "AA'yı ve fotoğraflara emek veren tüm çalışanlarını kutluyorum. Hakikaten fotoğrafların hepsi birbirinden güzel." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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