Oyuncu Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Artık oynamayı düşünmüyorum

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı TRT FM'de yayınlanan Radyo Sesi programına konuk oldu. 2 Saat boyunca canlı yayında soruları yanıtlayan Karadağlı, Çocuklar Duymasın hakkında herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.

"ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Yıllardır rol aldığı Çocuklar Duymasın'la ilgili konuşan Tamer Karadağlı, "Çocuklar Duymasın dizisinin artık devam etme ihtimali yok. Dizi devam etse de artık Çocuklar Duymasın'da tekrar oynamayı düşünmüyorum" dedi.

SON GÖRÜNTÜSÜYLE ŞAŞIRTMIŞTI

Yoğun iş temposuna ara vererek arkadaşlarıyla motor turuna çıkan Tamer Karadağlı, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı. Beyaz saçları ve sakallarıyla dikkat çeken Karadağlı, yaptığı açıklamada "Evet, doğru… Saçım, sakalım beyaz. Bundan da utanmıyorum. Çünkü insanın saçının, sakalının beyazlaması utanılacak bir şey değil. Her bir beyaz telin bir hikayesi var. Yaş almak güzeldir. Ben mutluyum kır saçımla,sakalımla. O yüzden bırakalım bu "yaşlanmışsın" muhabbetini" demişti.