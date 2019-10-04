Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkı performansları ağızları açık bıraktı

04.10.2019 12:14

Şimdilerde Alice Müzikali'nde oynayan oyuncu Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı talkshow programına konuk oldu. Oyunculuktaki başarısıyla yıllardır adından söz ettiren Sarıkaya, şarkı performanslarıyla konuklardan tam not aldı.

SESİYLE HAYRAN BIRAKTI

İbrahim Selim ile eğlenceli anlar geçiren güzel oyuncu, birbirinden farklı olan iki şarkıyı birleştirerek söylemeye çalıştı. Sarıkaya'nın şarkı söylerken gösterdiği performans ise ağızları açık bıraktı. Sarıkaya'dan böyle bir performans beklemeyen İbrahim Selim'in şaşkınlığı ise gözlerden kaçmadı.

"BUYRUN BEYLER AŞIK OLUN"

Sarıkaya'nın şarkı söylediği anları Twitter hesabından yayınlayan manken Gizem Barlak, paylaşımına, "İbrahim Selim izlemeye gittik, şansımıza sürpriz konuk Serenay Sarıkaya çıktı. Buyrun beyler aşık olun" notunu düştü.