Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır Yurt dışında yaşayan Türk oyuncu Serel Yereli, Instagram'dan içini dökerek "Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum, hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır" dedi.

Sosyal medya hesabından verdiği cesur pozlarla her daim adından söz ettiren oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, karantina olduğu günlerde sosyal medya hesabından "Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır" diyerek takipçileriyle dertleşti.

"BEN ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORSAM BAZILARI HİÇ DÜŞÜNMESİN"

Türkiye'de bir süre oyunculuk yaptıktan sonra Londra'ya taşınan ve orada şarkıcılık kariyerine adım atan Serel Yereli, koronavirüs nedeniyle kendisini eve kapattı. Günlerini evinde geçiren Yereli Instagram hesabından şu sözlerle içini döktü: "Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum. Standartlarım bu kadar yüksek geliyor diye zor hayat. Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin."

EVİNİN PENCERESİNDE POZ VERDİ

Salgın nedeniyle evde olan Yereli, geçtiğimiz günlerde hava almak için dışarı çıkamayınca evinin penceresine oturarak zaman geçirdi. Beyaz mini geceliğiyle camda oturan oyuncu bu anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.