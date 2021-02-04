Dizilerin sevilen ismi Serdar Çakmak: Asıl oyunculuk setlerde öğrenilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dizilerin sevilen ismi Serdar Çakmak: Asıl oyunculuk setlerde öğrenilir

04.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:20
Dizilerin sevilen ismi Serdar Çakmak: Asıl oyunculuk setlerde öğrenilir

Haberler.com'un YouTube kanalına Oyuncu Serdar Çakmak konuk oldu. Aynı zamanda oyuncu koçluğu da yapan Çakmak, "Eğitimsiz de oyuncu olunabilir, asıl eğitim sette verilir. O nedenle oyuncu olmak istiyorsanız setlere gidin ve tecrübe kazanın" ifadelerinde bulundu.

Haberler.com'un YouTube kanalında Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Oyuncu ve Oyuncu Koçu Serdar Çakmak, oyuncu olmak için çeşitli ajanslara başvurulabileceğinden bahsetti. Ajanslarla ilgili dikkatli olunması gerektiğini belirten Çakmak, "Ajansların kayıt ücreti alması normal, ancak bu talep sete gidilip para kazanıldıktan sonra ücretten kesilir. Kayıt sırasında sizden para isteyen yerlerden uzak durun" ifadelerinde bulundu.

Dizilerin sevilen ismi Serdar Çakmak: Asıl oyunculuk setlerde öğrenilir

"SETLERDE HER ŞEYİ AŞAMA AŞAMA ÖĞRENİN"

Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Ezel gibi pek çok büyük yapımda yer alan Serdar Çakmak, oyunculuğun en iyi sette öğrenildiğinden bahsederek şu ifadelere yer verdi:

"Normal hayatta da her şeyi aşama aşama öğreniriz. Önce çırak, sonra kalfa ve usta oluruz. Oyunculukta da böyledir. Oyuncu olmak istiyorsanız setlere gidin, neler yapılıyor görün. Terimleri öğrenin, orada pişin. Oyuncular eğitimsiz de olabilir, asıl oyunculuk sette verilir".

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Didem Kınalı Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Özil Okan Buruk Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dizilerin sevilen ismi Serdar Çakmak: Asıl oyunculuk setlerde öğrenilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:21:10. #1.16#
title