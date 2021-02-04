Dizilerin sevilen ismi Serdar Çakmak: Asıl oyunculuk setlerde öğrenilir

Haberler.com'un YouTube kanalına Oyuncu Serdar Çakmak konuk oldu. Aynı zamanda oyuncu koçluğu da yapan Çakmak, "Eğitimsiz de oyuncu olunabilir, asıl eğitim sette verilir. O nedenle oyuncu olmak istiyorsanız setlere gidin ve tecrübe kazanın" ifadelerinde bulundu.

Haberler.com'un YouTube kanalında Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Oyuncu ve Oyuncu Koçu Serdar Çakmak, oyuncu olmak için çeşitli ajanslara başvurulabileceğinden bahsetti. Ajanslarla ilgili dikkatli olunması gerektiğini belirten Çakmak, "Ajansların kayıt ücreti alması normal, ancak bu talep sete gidilip para kazanıldıktan sonra ücretten kesilir. Kayıt sırasında sizden para isteyen yerlerden uzak durun" ifadelerinde bulundu.

"SETLERDE HER ŞEYİ AŞAMA AŞAMA ÖĞRENİN"

Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Ezel gibi pek çok büyük yapımda yer alan Serdar Çakmak, oyunculuğun en iyi sette öğrenildiğinden bahsederek şu ifadelere yer verdi:

"Normal hayatta da her şeyi aşama aşama öğreniriz. Önce çırak, sonra kalfa ve usta oluruz. Oyunculukta da böyledir. Oyuncu olmak istiyorsanız setlere gidin, neler yapılıyor görün. Terimleri öğrenin, orada pişin. Oyuncular eğitimsiz de olabilir, asıl oyunculuk sette verilir".