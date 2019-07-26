Oyuncu Selçuk Yöntem'den AK Partili belediye başkanına tepki!

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili belediye meclisinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması tartışması sırasında "30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Protokolün katıldığı bir bayramdır" demişti. Oyuncu Selçuk Yöntem, Belediye Başkanı Aktaş'ın o sözlerine tepki göstererek cevap verdi.

"NE KADAR ÜZÜCÜ"

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "30 Ağustos zafer bayramının, halkın genelini ilgilendirip ilgilendirmediğini bilemeyen bir belediye başkanına sahip olmak ne kadar üzücü." ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplu ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili vermek istediği mesajın siyasi muhalifler tarafından ısrarla çarpıtıldığını belirten Başkan Aktaş, "Bana, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve şehitlerimize karşı olduğum yaftası yapıştırılmaya çalışılıyor. İfadelerimi çarpıtanlara, o gün mecliste dile getirdiğim sözlerle cevap vermek isterim: 'O şehitlere, ayağının tozuna kurban olduğum o şehitlere ben nasıl laf söylerim? Amaç bana bir yafta vurmaksa, kusura bakmayın benim böyle bir düşüncem yok. Birileri beni 30 Ağustos üzerinden test etmeye mi çalışıyor? Buna gerek yok. Kimse benim Atatürk, Zafer Bayramı, 30 Ağustos, Kurban Bayramı sevgimi tartışamaz' Anlayana, anlamak isteyene bu sözler yetmez mi? Bu ifadeler düşüncemi, hayat felsefemi ortaya koymuyor mu? Ama duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere karşı ne yapabilirsiniz? Çünkü onların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bu yüzden kullandığım kelimeleri farklı mecralara çektiler. Kimse bizim milli ve manevi değerlere hassasiyetimizi sınayamaz, sınamaya da kalkmasın." diye konuşmuştu.