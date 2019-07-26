Oyuncu Selçuk Yöntem'den AK Partili belediye başkanına tepki!
Selçuk Yöntem, AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, "30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Protokolün katıldığı bir bayramdır." sözlerine, "30 Ağustos Zafer Bayramının, halkın genelini ilgilendirip ilgilendirmediğini bilemeyen bir belediye başkanına sahip olmak ne kadar üzücü." cevabını verdi.
AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili belediye meclisinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması tartışması sırasında "30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Protokolün katıldığı bir bayramdır" demişti. Oyuncu Selçuk Yöntem, Belediye Başkanı Aktaş'ın o sözlerine tepki göstererek cevap verdi.
"NE KADAR ÜZÜCÜ"
Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "30 Ağustos zafer bayramının, halkın genelini ilgilendirip ilgilendirmediğini bilemeyen bir belediye başkanına sahip olmak ne kadar üzücü." ifadelerini kullandı.
"SÖZLERİM ÇARPITILDI"
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplu ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili vermek istediği mesajın siyasi muhalifler tarafından ısrarla çarpıtıldığını belirten Başkan Aktaş, "Bana, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve şehitlerimize karşı olduğum yaftası yapıştırılmaya çalışılıyor. İfadelerimi çarpıtanlara, o gün mecliste dile getirdiğim sözlerle cevap vermek isterim: 'O şehitlere, ayağının tozuna kurban olduğum o şehitlere ben nasıl laf söylerim? Amaç bana bir yafta vurmaksa, kusura bakmayın benim böyle bir düşüncem yok. Birileri beni 30 Ağustos üzerinden test etmeye mi çalışıyor? Buna gerek yok. Kimse benim Atatürk, Zafer Bayramı, 30 Ağustos, Kurban Bayramı sevgimi tartışamaz' Anlayana, anlamak isteyene bu sözler yetmez mi? Bu ifadeler düşüncemi, hayat felsefemi ortaya koymuyor mu? Ama duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere karşı ne yapabilirsiniz? Çünkü onların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bu yüzden kullandığım kelimeleri farklı mecralara çektiler. Kimse bizim milli ve manevi değerlere hassasiyetimizi sınayamaz, sınamaya da kalkmasın." diye konuşmuştu.
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ne çok biliyorsunuz yaa gidin kendiniz başkanlık yapın görelim ne halt edeceksinizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bursada alinur başkan nasıl seçildi hala inanamıyor insanlar. sanırım akpye verdiler yoksa seçilecek biri değildi. bu arada su fiyatları bursada ikiye katlandı. olmuyor böyle. Atatürk ile ilgili daha hassas olmanızı istiyoruz sayın başkan. bursada oy farkı 1-2 puan daha iyi çalışmalısınız. yeni yapılan stadın adınında yıkılan Atatürk stadı olmasını istiyoruz teksaslılar olarak. Bak küme düştük herkes ilahi adalet diyor. o parti bu parti fark etmez iyi çalışsınlar Türkiye kazansın.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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NASIL BİR İNSAN BUNLAR. AĞIZLARINDAN ÇIKANI KULAKLARI DUYMUYOR. SONRA FIRILDAK GİBİ DÖNÜYORLAR . BU HERİFTE KABAHAT YOK BUNU SEÇENLERDECevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
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Belediye bşk katılım ile söyledikleri doğru selcuk bey katıldığı 1 30 ağustos zafer bayramı ile ilgili görselini paylaşın kendisini teprik edelimCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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ya birde atatürkün resmini lgbt renklerine boyatıp duvarına asan chp il başkanına tepki gösterinCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Sırada Bursa belediyesine çamur atarak indirmek var.Bursa belediye başkanı yeniden halkın oylarını kazanmış.Selçuk yöntemin başka bir karın ağrıı var bence.Cevap Yaz 50 80 Yayından Kaldır
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senin gibi takozlar böyle adama pirim yaptırıyor. bundan değil belediya başkanı. sınıf başkanı bile olmazzzzz12 7 Yayından Kaldır
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Bursa doğru seçimini yapamadı.Cevap Yaz 67 61 Yayından Kaldır
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Zaten oyların çoğu dağ yöresinden geldi akıllı olan insan buna oy vermezdi.2 Yayından Kaldır
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Müslümanın iki bayramı vardır.Cevap Yaz 50 61 Yayından Kaldır