Oyuncu Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı!

Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasının ardından yeni bir projeye kadar ekranlara ara veren Pınar Altuğ, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı.

"ÇOK DAHA YAŞLI DURUYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ beklenmedik yorumlarla karşılaştı. Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçileri tarafından beğenilmedi. Birçok takipçisi Altuğ'un fotoğrafına yorum yaptı. Altuğ'un fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Pınar hanım 44 yaşındasınız ama makyajsız çok daha yaşlı duruyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"MAKYAJ MECBURİYET OLAMAZ"

Nadir de olsa oyuncu Altuğ'un makyajsız fotoğrafı bazı takipçileri tarafından beğenildi. Pınar Altuğ'un fotoğrafına yorum yapan başka bir takipçisi, "Bence siz her halinizle güzelsiniz. Kadınların makyaj yapması mecburiyet olamaz." dedi.