Oyuncu Özge Özpirinçci, siyah bikinisiyle amuda kalktı
Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından siyah bikinisiyle amuda kalktı. Oyuncu, bu anlarını da Instagram hesabından paylaştı.
Son olarak Kadın dizisinde başrol oynayan ve başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınırları zorladı. Oyuncu, siyah bikinisiyle amuda kalkarak poz verdi.
AMUDA KALKARAK POZ VERDİ
Fit vücuduyla sınırları zorlayan hareketler yapan başarılı oyuncu, bu anları "Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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