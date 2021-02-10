Oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan kişiler yakalandı
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Oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan kişiler yakalandı

10.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:46
Oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan kişiler yakalandı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Selin Komiser' rolünü canlandıran oyuncu Oya Okar'ın geçtiğimiz ay evinin önünden lüks otomobilini çalan şüpheliler yakalandı.

Geçtiğimiz ay oyuncu Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araç ile birlikte olay yerinden kaçtı.

ARACI BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu ve otoparka çekildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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