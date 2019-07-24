Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Gizli gizli çekmeyin" deyip mayolu fotoğrafını paylaştı

Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni filmi 'Mahalleden Arkadaşlar'ın çekimlerinden sonra Göcek'te tatil yapmaya başladı. Önceki gün gizlice mayolu fotoğrafları çekilen Yeşilçay, Instagram hesabından eğlenceli bir paylaşım yaparak tatil pozunu paylaştı.

FOTOĞRAFI ÇEKENLERE GÖNDERME

Çimlere uzanırken fotoğrafları çekilen Yeşilçay, hakkında yapılan bir haberin görselini paylaşarak "Magazinciden çok magazinci herkes. Aman uzanmışım çimlere" dedi.

"GİZLİ GİZLİ ÇEKMEYİN, BEN KOYAYIM"

Yeşilçay bu paylaşım ardından yarı transparan mayosuyla şezlongta yattığı bir fotoğrafı "Gizli gizli çekmeyin ben şöyle koyayım, hepimiz rahat edelim. Çok iyi akşamlar" notuyla paylaştı.