Oyuncu Mine Tugay, estetiksiz fotoğraflarıyla bir kez daha sosyal medyanın gündeminde

Oyuncu Mine Tugay, estetiksiz fotoğraflarıyla bir kez daha sosyal medyanın gündeminde

Güzelliği ile adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, estetiksiz haliyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekranların iddialı dizisi Zalim İstanbul'da yer alan oyuncu Mine Tugay, görüntüsüyle sosyal medyanın bir kez daha gündemine geldi.

ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILMAYA BAŞLANDI

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın, sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

40 yaşında olan oyuncu, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

"ESKİ HALİN KALBİMİZDE YARA"

Takipçileri twitterda tekrar gündeme gelen güzel oyuncunun eski fotoğraflarını paylaştı. Çoğu takipçi başarılı oyuncuyu çok güzel bulurken, bazıları " Eski halin kalbimizde bir yaradır" yorumlarında bulundular.

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YORUMLAR (1)

  • BÜŞRA:
    O nasıl bir evrim öyle, sanki Ali Candan estetikle Polat Alemdar''a dönüşmüş. İnanılır gibi değil, doktorlar yaptıkları tasarımla Allah''la yarışmışlar, Allah''ı kıskandırmışlar ve Allah''ı yenip, Allah''a galip gelmişler. Yaşasın Nasa yaşasın Küre dünya, zevkli günler gezegenimize.
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