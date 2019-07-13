Oyuncu Mine Tugay, estetiksiz fotoğraflarıyla bir kez daha sosyal medyanın gündeminde

Ekranların iddialı dizisi Zalim İstanbul'da yer alan oyuncu Mine Tugay, görüntüsüyle sosyal medyanın bir kez daha gündemine geldi.

ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILMAYA BAŞLANDI

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın, sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

40 yaşında olan oyuncu, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

"ESKİ HALİN KALBİMİZDE YARA"

Takipçileri twitterda tekrar gündeme gelen güzel oyuncunun eski fotoğraflarını paylaştı. Çoğu takipçi başarılı oyuncuyu çok güzel bulurken, bazıları " Eski halin kalbimizde bir yaradır" yorumlarında bulundular.