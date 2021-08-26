Oyuncu Metin Çekmez'in cenazesi toprağa verildi
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Oyuncu Metin Çekmez'in cenazesi toprağa verildi

Oyuncu Metin Çekmez'in cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da 76 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'da 76 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmez'in cenazesi, Kuşadası ilçesindeki Davutlar Mahallesi Hikmet Bayrak Camisi'ne getirildi. Burada oyuncu Çekmez'in eşi Sabriye Tezer ve kızı Aslı Çekmez, taziyeleri kabul etti.

Gazetecilere açıklama yapan Sabriye Tezer Çekmez, eşinin "Nerede ölürsem beni oraya defnedin." dediğini anlattı.

Çok üzgün olduğunu aktaran Aslı Çekmez de "Beklemiyordum ben açıkçası böyle bir şey olacağını. Midesini delmişti, iyileşiyordu. Kilo da almıştı son zamanlar. Gırtlağında bir tümörü vardı. Onunla uğraşıyorduk. İyiye gidiyordu ama böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Kalbi durdu. Kurtaramadık." dedi.

Sanatçı Mahmut Tuncer ise Çekmez'in bu işin emekçilerinden olduğunu belirterek "Kemal Sunal filmlerini hatırlarsak oradan başlayan bir film çizelgesi vardır. Yani insanların tanıdığı çizgiden bahsediyorum. Çok emek vermişti. Sonlara doğru çok iyi bir çıkış yakaladı bu dizilerde. Muvaffak oldu. Fakat Mevla bu zamana kadar kendisine müsaade etti. Çok iyi bir adamdı. Allah nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Murat Garip Ağaoğlu ise "Tiyatro sinema ve dizi camiası çok önemli bir insanı kaybetti. Metin Çekmez, gölgesinde dinlendiğin ulu bir çınardı. İnsana sevgiyle yaklaşan, huzur veren biriydi. Böyle güzel insanlar tek tek terk ediyorlar bizi. Onu hiç unutmayacağız, çok seviyoruz." diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Çekmez'in naaşı Davutlar Osmaniye Mezarlığı'na defnedildi.

Kanser tedavisi gören Çekmez, dün Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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