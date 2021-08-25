Oyuncu Metin Çekmez Aydın'da hayatını kaybetti
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Oyuncu Metin Çekmez Aydın'da hayatını kaybetti

Oyuncu Metin Çekmez Aydın'da hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören Çekmez (76), 2 hafta önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oyuncu Çekmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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