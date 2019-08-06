Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlunun arabada verdiği poza tepki yağdı

06.08.2019 12:17

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ'un, araçta seyahat ederken ayaklarını camdan çıkararak poz vermesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

KISA SÜREDE TEPKİ YAĞDI

Can Aslantuğ, babası Mehmet Aslantuğ ile araçta seyahat ederken, ayaklarını camdan sarkıtarak poz verdi. Fotoğrafı görenler Aslantuğ'a 'Bunu yapanlara maganda deniyor' ve'Kesinlikle cezalandırılmalı' gibi yorumlar yaptı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 23'ncü yılını kutlayan çiftten güzel oyuncu Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ile el ele tutuştukları bir fotoğrafı "1 Ağustos 1996'dan bugüne" notunu yazdı.