Oyuncu Mark Blum, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Çılgın Madonna ve Crocodile Dundee gibi filmlerde rol alan ABD'li başarılı oyuncu Mark Blum, yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

"Desperately Seeking Susan"(Çılgın Madonna) ve "Crocodile Dundee" filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu Mark Blum, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı 69 yaşında vefat etti.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Madonna ve Rosanna Arquette ile birlikte rol aldığı Çılgın Madonna filmiyle hatırlanan oyuncu, son olarak HBO'nun 'Succession', Netflix'in 'You' ve Amazon'un 'Mozart in the Jungle' dizilerinde rol aldı.

NEW YORK TİYATROSUNDAN İKİNCİ ÖLÜM

Blum, New York tiyatrolarının Koronavirüs'e bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçtiğimiz günlerde 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips 81 yaşında hayatını kaybetmişti.