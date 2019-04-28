Oyuncu Hazal Kaya'nın İstanbul Havalimanı Hakkındaki Yorumları Olay Oldu

ABD'nin New York kentinde bu yıl 18.si düzenlenen Tribeca Film Festivaline Türk yapımı 'Nuh Tepesi' ekibi de katıldı. 6 Şubat'ta uzun zamandır aşk yaşadığı Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya, filmde başrol oynayan eşini yalnız bırakmamak için Amerika'ya gitti.

Dönüş yolunda açılışı yeni yapılan İstanbul Havalimanı'nı kullanan Hazal Kaya, Instagram hesabından havalimanı hakkında yorumlarını paylaştı

INSTAGRAM HESABINDAN İSYAN ETTİ

İstanbul Havalimanı'ndan memnun kalmayan Hazal Kaya, Instagram hesabının hikaye kısmından şu sözlerle sitem etti: "Acil bir durumumuz, hastamız vs. olsa kapısına ticari taksi hariç hiçbir aracın yanaşamadığı bir kapı burası. İçeride buna dair hiçbir bilgilendirme yok. Önüne ticari olmayan bir araç gelecekse ancak otoparktan ulaşım var ve otoparka girdiğiniz anda ücret ödemeniz gerekiyor.

"ÜSTLERE ULAŞMAK VE GÖRÜŞMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Alanda bilgi vermek ve yardım etmek üzere çok tatlı genç arkadaşlarımız var ama elbette yapabilecekleri sınırlı, üstlerine ulaşmak, görüşme mümkün değil. Müşteri hizmetlerine şikayetlerinizi iletmek isterseniz de yoğunluktan ulaşmanız mümkün değil. Şaşırmadım ilk defa kullandım bu havaalanını gerçekten şahane deneyim!"