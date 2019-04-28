Oyuncu Hazal Kaya'nın İstanbul Havalimanı Hakkındaki Yorumları Olay Oldu
Bir etkinlik için Amerika'ya giden oyuncu Hazal Kaya, Türkiye'ye geldiğinde yeni açılan İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Kaya'nın İstanbul Havalimanı hakkında yaptığı olumsuz yorumlar sosyal medyada olay oldu.
ABD'nin New York kentinde bu yıl 18.si düzenlenen Tribeca Film Festivaline Türk yapımı 'Nuh Tepesi' ekibi de katıldı. 6 Şubat'ta uzun zamandır aşk yaşadığı Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya, filmde başrol oynayan eşini yalnız bırakmamak için Amerika'ya gitti.
Dönüş yolunda açılışı yeni yapılan İstanbul Havalimanı'nı kullanan Hazal Kaya, Instagram hesabından havalimanı hakkında yorumlarını paylaştı
INSTAGRAM HESABINDAN İSYAN ETTİ
İstanbul Havalimanı'ndan memnun kalmayan Hazal Kaya, Instagram hesabının hikaye kısmından şu sözlerle sitem etti: "Acil bir durumumuz, hastamız vs. olsa kapısına ticari taksi hariç hiçbir aracın yanaşamadığı bir kapı burası. İçeride buna dair hiçbir bilgilendirme yok. Önüne ticari olmayan bir araç gelecekse ancak otoparktan ulaşım var ve otoparka girdiğiniz anda ücret ödemeniz gerekiyor.
"ÜSTLERE ULAŞMAK VE GÖRÜŞMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Alanda bilgi vermek ve yardım etmek üzere çok tatlı genç arkadaşlarımız var ama elbette yapabilecekleri sınırlı, üstlerine ulaşmak, görüşme mümkün değil. Müşteri hizmetlerine şikayetlerinizi iletmek isterseniz de yoğunluktan ulaşmanız mümkün değil. Şaşırmadım ilk defa kullandım bu havaalanını gerçekten şahane deneyim!"
-
Aşiri ruzgar alan bir bolge oldugundan inislerin kolay olacagini sanmiyorum. Adiniza uzgunum Hazal hanim bizim Sabiha GÖKCENIMIZ var hem guvenli hem pratik otobusle de gitsem şak diye kapinin onunde bitiyorum :) bencede buyuklugu degil islevselligi onemli.. gel de anlatCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu havalimanı amerikada olsa ballandıra ballandıra anlatırsınız siz bu milletin ilerlemesini istemeyen insanlarsınız yazıklar olsun sizin gibi santçı bozuntularına...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Yurtdisinda yasayan bayan olarak bizlerde Arabamizi park Edip gidiyoruz bir para mizida oduyoruz hic sizzler gibi sesimizi cikarmiyoruz Taksi vs tasimalar var Daha Yeni acilan Havalani icin Yorum yapmak cok ayip memnun olun yapilan Guzel isler icin tam bitmis degil negatifligi birakin Pozitif olun guzel bakin guzel gorursunuz Vataninizin kiymetini bilinCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Kardeş sen o boyunla kollarını sallasan zaten kendin uçarak gidersin. Niye uçağa bindin?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Gelen yolcu karşılama araç girişi alt katta var çok amaçlı fakat süresiz beklenmiyorCevap Yaz Yayından Kaldır