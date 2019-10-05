Oyuncu Hande Erçel, mini etekli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

05.10.2019 07:21

Güzel oyuncu Hande Erçel, başrolünü Buğra Gülsoy ile paylaştığı Azize dizisi ile ekranlara geri dönüyor. 25 yaşındaki oyuncunun dün Instagram hesabından yayınladığı mini etekli pozu ise takipçilerinden tam not aldı.

MİNİ ETEKLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da büyük dikkat çeken oyuncu, son olarak pencereden dışarıya baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 11 milyona yakın takipçisi bulunan oyuncunun paylaşımına kısa sürede 650 binin üzerinde beğeni yağdı. Oyuncunun paylaşımını gören bazı takipçileri ise 'Pencere güzeli' ve 'Muhteşem' yorumları yapıldı.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize Ekim ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.