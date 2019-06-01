Oyuncu Halit Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alındı
Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliğini tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim" dedi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Halit Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.E.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.
YORUMLAR (25)
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İnşallah iyice benzetmişlerdir, süper haberCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kutluyorum.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Iki kişi saldirmişsa mutlaka Faşist yobazdirlar..cünkü tek kişi korkarlar. .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ahlaksiz insanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yeme Içme Yorumlara Bak !Bakinca Neden Bu Haldeyiz? Diye Şaşırmamak Gerek !Cevap Yaz Yayından Kaldır