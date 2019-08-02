Oyuncu Gonca Vuslateri, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle poz verdi
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından "Mesele dekolte falan değil" diyerek mini etekli ve cesur göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı.
Yoğun iş temposuna ara veren başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, tatilini Bodrum'da geçiriyor. Cesur pozlarıyla tanınan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri çekti.
CESUR KIYAFETİYLE POZ VERDİ
Bir kapının arkasında poz veren Gonca, fotoğrafını "Kıyafet olmuş mu diye bakarken bacağımın zayıflıktan eridiğine şahit olmanın verdiği somurtkanlıktan herkese günaydın… Fakat kapı hoş, rengi çok güzel yoksa mesele dekolte falan değil." notuyla paylaştı.
YONCA EVCİMİK SESSİZ KALMADI
Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı Yonca Evcimik ise Vuslateri'nin fotoğrafına "Lokum" yorumunu yaptı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede yaklaşık 16 bin beğeni aldı.
YORUMLAR (10)
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Parasız kalıp soyunup müşteri arayışına girenlerden biri dahaCevap Yaz Yayından Kaldır
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MESELE DEKOLTE DEGIL MESELA BUR TARZ DEKOLTELERI TASIYABILMEK AYNI ZAMANDA - HIC OLMAMISCevap Yaz Yayından Kaldır
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Mesele dekolte değil gösterecek malın varsa açarsın bu karıda da mal varCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu zamanda soyunmayana para yok bakın biz çalışıyoruz soyunup iş elbiselerimizi giyiyoruz mecburen soyunuyoruzCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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insanların zevklerine engel olma arkadaş yahu kaldırsan şu resmi ?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gelde çakmaCevap Yaz 44 9 Yayından Kaldır
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kaliteli bunlar paran yetmez keraneye git sen :D3 Yayından Kaldır
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MESELE DEKOLTE DEĞİL ÖNEMLİ OLAN O DEKOLTEYİ GİYECEK CESARET VE ÖZGÜVEN.Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
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İĞRENÇCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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yaşına rağmen diye yorum yapmış haberi hazırlayan. Sanırsın 80 yaşında kadın. Kelime kotanız mı var kuzum hayırdır?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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