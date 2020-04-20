Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
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Gökhan Alkan, Instagram, TV, Magazin

Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım

Genç oyuncu Gökhan Alkan'ın bir kadınla olan özel mesajları ifşa oldu. Alkan'ın otelde masaj keyfi yapmak istediği kadına "Her zerrende olmalıyım" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

20.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:00
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Gökhan Alkan'ın Ezgi Naz isimli bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi. Alkan'ın kendisini engellemesine sinirlenen Naz, oyuncunun kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak intikam aldı.

OTELDE BULUŞMAYI TEKLİF ETTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 15 binden fazla takipçisi bulunan Ezgi Naz isimli genç kadın, başarılı oyuncu Gökhan Alkan ile mesajlaşmaya başladı. Alkan ile buluşma planı yapan genç kadın, oyuncu tarafından engellenince intikam almak için mesajları paylaştı. Gökhan Alkan, Instagram'da gördüğü Naz'a "Uzay hava yolları, başın da döner, başı da döndürürsün" diyerek mesaj attı. Konuşmaya devam eden oyuncu, genç kadına otelde spa keyfi yapmayı ve sonrasında odada film izlemeyi teklif etti.

"HER BİR ZERRENDE OLMALIYIM"

Alkan'ın konuşmasının devamında "Kanıma girme" diyen Naz'a "Kan ne ki her bir zerrende olmalıyım" demesi ise dikkat çekti. Konuşmanın ardından bir süre sonra oyuncunun kendisini engellediğini fark eden Ezgi Naz, Alkan ile olan konuşmaları ifşa ederek "Engellemişsin çok üzüldüm" dedi. Gökhan Alkan ise konu hakkında heniz bir açıklama yapmadı.

İşte Gökhan Alkan'ın ifşa olan mesajları...

Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
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Haber Yorumları (3)
AVUKAT: alan memnun satan memnun insanların özel hayatlarına müdahale etmeyin :)
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
M.L: Adamla cilveleşmiş sonra da ifşa diyor. Neyini ifşa ediyorsun?!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
AVNİ: bu gibi insanları derhal sınırdışı edeceksin.
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
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