Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Genç oyuncu Gökhan Alkan'ın bir kadınla olan özel mesajları ifşa oldu. Alkan'ın otelde masaj keyfi yapmak istediği kadına "Her zerrende olmalıyım" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Gökhan Alkan'ın Ezgi Naz isimli bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi. Alkan'ın kendisini engellemesine sinirlenen Naz, oyuncunun kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak intikam aldı.

OTELDE BULUŞMAYI TEKLİF ETTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 15 binden fazla takipçisi bulunan Ezgi Naz isimli genç kadın, başarılı oyuncu Gökhan Alkan ile mesajlaşmaya başladı. Alkan ile buluşma planı yapan genç kadın, oyuncu tarafından engellenince intikam almak için mesajları paylaştı. Gökhan Alkan, Instagram'da gördüğü Naz'a "Uzay hava yolları, başın da döner, başı da döndürürsün" diyerek mesaj attı. Konuşmaya devam eden oyuncu, genç kadına otelde spa keyfi yapmayı ve sonrasında odada film izlemeyi teklif etti.

"HER BİR ZERRENDE OLMALIYIM"

Alkan'ın konuşmasının devamında "Kanıma girme" diyen Naz'a "Kan ne ki her bir zerrende olmalıyım" demesi ise dikkat çekti. Konuşmanın ardından bir süre sonra oyuncunun kendisini engellediğini fark eden Ezgi Naz, Alkan ile olan konuşmaları ifşa ederek "Engellemişsin çok üzüldüm" dedi. Gökhan Alkan ise konu hakkında heniz bir açıklama yapmadı.

İşte Gökhan Alkan'ın ifşa olan mesajları...