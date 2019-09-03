Oyuncu Fulya Zenginer, denizde sevgilisini öpücüklere boğdu

03.09.2019 08:58

Oyunculuğa ara verdikten sonra sevgilisiyle kendi giyim markasını kuran Fulya Zenginer, düğün öncesi soluğu Marmaris'te aldı. Güneşin ve tatilin tadını çıkaran çift, denizde sarmaş dolaş görüntülendi.

DENİZDE AŞKA GELDİLER

6 ay önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Fulya Zenginer, Eylül ayının sonunda da dünya evine girmeye hazırlanıyor. İş ve evlilik hazırlıklarını birlikte yürüten çift, önceki gün girdikleri denizde birbirini öpücüklere boğdu.

"OYUNCULUĞU BIRAKMADIM"

Instagram hesabından takipçilerinden gelen sorularını yanıtlayan Fulya Zenginer 'Oyunculuğu neden bıraktın' sorusuna "Bırakmadım. Ara vermem, tazelenmem gerekliydi öyle yaptım. Kendimi hazır hissettiğimde, işte bu dediğim bir şey olursa yer alabilirim ama önce markamı büyütmeliyim."