Oyuncu Fulya Zenginer, denizde sevgilisini öpücüklere boğdu

Oyuncu Fulya Zenginer, denizde sevgilisini öpücüklere boğdu

2 yıldır birlikte olduğu Küntay Evren ile tatile giden oyuncu Fulya Zenginer, denizde sevgilisini öpücüklere boğdu.

03.09.2019 08:58
Oyuncu Fulya Zenginer, denizde sevgilisini öpücüklere boğdu

Oyunculuğa ara verdikten sonra sevgilisiyle kendi giyim markasını kuran Fulya Zenginer, düğün öncesi soluğu Marmaris'te aldı. Güneşin ve tatilin tadını çıkaran çift, denizde sarmaş dolaş görüntülendi.

DENİZDE AŞKA GELDİLER

6 ay önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Fulya Zenginer, Eylül ayının sonunda da dünya evine girmeye hazırlanıyor. İş ve evlilik hazırlıklarını birlikte yürüten çift, önceki gün girdikleri denizde birbirini öpücüklere boğdu.

"OYUNCULUĞU BIRAKMADIM"

Instagram hesabından takipçilerinden gelen sorularını yanıtlayan Fulya Zenginer 'Oyunculuğu neden bıraktın' sorusuna "Bırakmadım. Ara vermem, tazelenmem gerekliydi öyle yaptım. Kendimi hazır hissettiğimde, işte bu dediğim bir şey olursa yer alabilirim ama önce markamı büyütmeliyim."

Oyuncu Fulya Zenginer, denizde sevgilisini öpücüklere boğdu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (21)

  • SİVASLI İBOCAN:
    Bunları güneş çarpmış, sevgininde bir asaleti, makamı var. . . Vücutsal temas SEVGİYİ öteler, cinselliği çeker. . . Herkes neyin öne çıktığını bilir, SEVGİ ANLATILMAZ , BAKIŞ AÇISI ONBEŞ DERECEDE OLSA SEVİYORSA AÇI360 DERECEDİR. . . Görüntü dahi cinsellik abidesi. . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    ne yapsınlar. kendilerini bir şey sanıyorlar. evlenirler. fazla sürmez boşanırlar. diğerleri gibi
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ASLI:
    KIZACAK NE VAR BUNDA BU DÜNYAYA BİR KERE GELİYORUZ BIRAKIN GENÇKEN HAYATIN TADINI ÇIKARALIM.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • YARCAN:
    Aga bir hanımefendi hiç böyle zalimce,hunharca öpülürmü.Ayııptır,günaahtır,yaazıktır!
    Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.