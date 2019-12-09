: Oyuncu Fahriye Evcen, setlere geri dönmek için kendi kurallarını koydu

09.12.2019 08:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:23

2017 yılında kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile muhteşem bir düğünle evlenen Fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. Hamile olduğunu öğrendikten sonra setlere ara veren Evcen'in aylar sonra setlere geri dönmek için koyduğu kurallar ortaya çıktı.

"SETTE 9 SAAT ÇALIŞIR, HAFTADA 2 GÜN İZİN YAPARIM"

Akşam'da yer alan habere göre: Çocuğunu belli bir yaşa kadar kendi büyütmek istediği için bir süre çalışmayı düşünmeyen Evcen, eğer içine sinen bir proje olursa kendi şartlarıyla setlere dönecek. 33 yaşındaki oyuncu, kendisine teklifte bulunan yapımcılara "Hazırlıklar dahil sette toplamda 9 saat kalırım. Haftada da iki gün ve resmi tatillerde izin yaparım" şeklinde kurallar koydu.

ÇOCUKLARINA KENDİLERİ BAKACAK

Ancak Fahriye Evcen, şu sıralar herhangi bir dizi ya da reklam projesine olumlu bakmıyor. Öte yandan ünlü isim, çocukları için bakıcı da tutmak istemiyor ve Karan'ı anne-baba olarak büyütmek istiyor.

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