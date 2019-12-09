Oyuncu Fahriye Evcen, setlere geri dönmek için kendi kurallarını koydu
Hamile kaldıktan sonra setlere ara veren ve şimdilerde sadece oğluyla ilgilenen oyuncu Fahriye Evcen, setlere geri dönmek için uyulması gereken kurallarını açıkladı. Evcen, yapımcılara haftada 2 gün izin istediğini ve günde 9 saatten fazla çalışmak istemediğini söyledi.
2017 yılında kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile muhteşem bir düğünle evlenen Fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. Hamile olduğunu öğrendikten sonra setlere ara veren Evcen'in aylar sonra setlere geri dönmek için koyduğu kurallar ortaya çıktı.
"SETTE 9 SAAT ÇALIŞIR, HAFTADA 2 GÜN İZİN YAPARIM"
Akşam'da yer alan habere göre: Çocuğunu belli bir yaşa kadar kendi büyütmek istediği için bir süre çalışmayı düşünmeyen Evcen, eğer içine sinen bir proje olursa kendi şartlarıyla setlere dönecek. 33 yaşındaki oyuncu, kendisine teklifte bulunan yapımcılara "Hazırlıklar dahil sette toplamda 9 saat kalırım. Haftada da iki gün ve resmi tatillerde izin yaparım" şeklinde kurallar koydu.
ÇOCUKLARINA KENDİLERİ BAKACAK
Ancak Fahriye Evcen, şu sıralar herhangi bir dizi ya da reklam projesine olumlu bakmıyor. Öte yandan ünlü isim, çocukları için bakıcı da tutmak istemiyor ve Karan'ı anne-baba olarak büyütmek istiyor.
Haber Videosu: Oyuncu Fahriye Evcen, setlere geri dönmek için kendi kurallarını koydu
-
Ne güzel bir çift. . . Mutluluklar dilerim. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kazandığın paraları bi ye bakalımCevap Yaz Yayından Kaldır
-
BravoCevap Yaz Yayından Kaldır
-
yanlış anlama fahriyecim ama senin modan geçti birazdaha kapris yaparsan fakirler gibi karın tokluğuna tavuk dürüme çalışmak zorunda kalırsın hem sen lohusasın kim ne yapsın ki seni hahhaytCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Memur zihniyeti kendince haklısın evet olması gerekende bu ama maalesef o şartlarda anca asgari ücret alınıyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
fahriye mi kaldi lanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır