Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.
Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası vefat etti.
ACI HABERİ YAKINLARI DUYURDU
Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi.
Yakalandığı kanserden dolayı midesinin bir kısmı alınan Ramazan Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı.
Haber Videosu: Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti
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Fahriye bir daha o hastaneye gitmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun, Fahriye Evcen.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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anne babaya bak öz kızı değil sanırımCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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memet33 biraz insan ol sadece insan ol . tamam mıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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NE''KKADARDA ÜZÜLDÜM BİR BİLSENİZ!Cevap Yaz 34 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN, AİLESİNİN BAŞI SAĞOLSUN.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır