Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti
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Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.

12.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:15
Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu 'in babası vefat etti.

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Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi.

Yakalandığı kanserden dolayı midesinin bir kısmı alınan Ramazan Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı.


Haber Videosu

: Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti
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