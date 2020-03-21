Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ezgi Mola, Wuhan, Magazin

Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak

Koronavirüsün ülkemize gelmesinden dolayı yaşanabilecek ekonomik krizi dikkat çekmek için bir iyilik hareketi başlatan oyuncu Ezgi Mola, iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdi.

21.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:35
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'ye geldi. Virüsü karşı tedbir alanlar ise evden çıkmamaya başladı. Bu durumda milyonlarca kişinin etkileneceğini düşünen Ezgi Mola ise iyilik hareketi başlattı.

İKİ KİRACISINDAN KİRA ALMAYACAK

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir video paylaşan başarılı oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim... Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum" dedi.

İYİLİK HAREKETİ BAŞLATMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta koronavirüs karşı alınan tedbirler kapsamında mekanların kapatılmasıyla ilgili paylaşım yapan Ezgi Mola, "Peki bu önümüzdeki yaklaşık iki ayda dükkanı olan kafe, restoran, eğlence mekanı, butiği vs olan kira ödeyen, maaş ödeyen insanlar ne yapacaklar? Bir iyilik hareketi mesela? Kiraların en azından 2 ay makul bir rakamda ödenmesi, hali vakti yerinde mülk sahiplerinin belki kira almaması? Bilmiyorum ama bir iyilik hareketi? Devletten faturalara vs. destek ve vergileri kaldırmak? Sizce?" demişti.

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