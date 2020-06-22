Oyuncu Enis Fosforoğlu, vefatının 1. yılında anıldı
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Oyuncu Enis Fosforoğlu, vefatının 1. yılında anıldı

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Enis Fosforoğlu, vefatının birinci yılında siyasetçi ve sanatçı dostları tarafından anıldı.

22.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:21

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Enis Fosforoğlu, vefatının birinci yılında siyasetçi ve sanatçı dostları tarafından anıldı.

Sanatçının eşi Feride Fosforoğlu'nun dijital alanda düzenlediği anma etkinliğine katılan çok sayıda ünlü isim, Fosforoğlu hakkındaki düşüncelerini kısa videolarla paylaştı.

Fosforoğlu'nun görüntülerinin de yer aldığı videoda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Fosforoğlu'nun sanat dünyasında önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "Kendisini en verimli çağda kaybettik. Büyükada'ya bir toplantı için gitmiştim. Az da olsa biraz sohbetimiz oldu. Vefatının birinci yılında kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fosforoğlu'nun güler yüzü ve samimiyeti ile herkesin "Enis abisi" olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun önemli bir yüzüydü. Sadece tiyatroculuğu değil, aynı zamanda çok farklı yönleriyle de Türk sanat tarihinin önemli bir ismi olmuştur. Televizyon dünyasından sinema dünyasına kadar birçok alanda çok kıymetli bir sanatçımızdı. Çocuklara ve gençlere her zaman umut aşılayan bir tarafı vardı. Gerçekten yeri doldurulamayan Enis Fosforoğlu abimize rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun."

"Kendisi güzel bir insandı"

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ediz Hun da Fosforoğlu ile ilgili anılarını şöyle anlattı:

"Geçen yıl mayıs ayında bana bir tiyatro teklifi geldi. Ben hayatımda hiç tiyatro yapmadım. Sinema sanatçısıyım ve tiyatro çok farklı bir kulvar. Hemen sevgili Enis'e gittim ve ricada bulundum. 'Bunda başarılı olabilir miyim. Çok ağırlıklı bir rol. Ne dersin?' diye sordum. Yüzünden eksilmeyen her zamanki tebessümüyle bana çok moral vermişti. Birçok kez bir araya geldik. Tatlı tatlı konuştu. Kendisi güzel bir insandı. Bana hep olumlu, pozitif yaklaştı. Çok kıymetli, çok değerli bir sanatçıydı. Birçok gence ilham kaynağı olmuş, onları yetiştirmiştir. Mekanı cennet olsun."

Müjdat Gezen de Enis Fosforoğlu'nu bir insan, dost ve Türk tiyatrosuna hizmet veren bir aktör olarak çok sevdiğini ifade ederek, videoda, "Bütün akrabaları oyuncu ve sanatçı olan birisidir. Eğitimli, müthiş tiyatroya emek veren biriydi. Hastalandığında çok sık görüştük. Epey üzüntüler atlattı. Bu dünyadan erken giden dostlarımdandır. Onu her zaman sevgi ve saygıyla yad ederim." diye konuştu.

Fosforoğlu'nun ayrıca "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunu bugün Büyükada Kent Konseyi bahçesinde saat 21.00'da seyircilerle buluşacak.

Oyuncu Enis Fosforoğlu, vefatının 1. yılında anıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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