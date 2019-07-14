Oyuncu Emine Ün ve eşi denizde aşk tazeledi

İbrahim Erkal'ın Canısı isimli şarkısının klibindeki rol alan hafızalara kazınan güzel oyuncu Emine Ün, yaz sezonunu açtı. Emine Ün, şimdilerde eşi Tolga Karakaş ile Bodrum'da tatil yapıyor. Geçtiğimiz gün birlikte denize giren çift, adeta aşk tazeledi.

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Milliyet'te yer alan habere göre; Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, neredeyse tüm gününü denizde geçiriyor. Ün, daha sonra aşka gelerek, kendisine eşlik eden eşini öpücüklere boğdu. 2012 yılında nikah masasına oturan ve evliliklerini basından uzak tutan çiftin, denizde romantik anları ise hayranlarını mutlu etti.

ANNE VE KIZIN FOTOĞRAFI ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

42 yaşındaki güzel oyuncu önceki gün kızıyla fotoğraf paylaşmış ve görenleri şaşkına uğratmıştı. Anne ve kızın ikiz kadar benzemesi ve Emine Ün'ün yıllara meydan okuyan doğal güzelliği bir kez daha takdir topladı.

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