Oyuncu Emine Ün ve eşi denizde aşk tazeledi
Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Emine Ün, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Ailesiyle tatil yapan Ün, önceki gün denizde aşka geldi ve eşini öpücüklere boğdu.
İbrahim Erkal'ın Canısı isimli şarkısının klibindeki rol alan hafızalara kazınan güzel oyuncu Emine Ün, yaz sezonunu açtı. Emine Ün, şimdilerde eşi Tolga Karakaş ile Bodrum'da tatil yapıyor. Geçtiğimiz gün birlikte denize giren çift, adeta aşk tazeledi.
EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Milliyet'te yer alan habere göre; Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, neredeyse tüm gününü denizde geçiriyor. Ün, daha sonra aşka gelerek, kendisine eşlik eden eşini öpücüklere boğdu. 2012 yılında nikah masasına oturan ve evliliklerini basından uzak tutan çiftin, denizde romantik anları ise hayranlarını mutlu etti.
ANNE VE KIZIN FOTOĞRAFI ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ
42 yaşındaki güzel oyuncu önceki gün kızıyla fotoğraf paylaşmış ve görenleri şaşkına uğratmıştı. Anne ve kızın ikiz kadar benzemesi ve Emine Ün'ün yıllara meydan okuyan doğal güzelliği bir kez daha takdir topladı.
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Belli ki en çok kocası bunun farkında.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çorba değil tatilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kadının kocası ve boyları kadar kızları var ozel hayatları ayıp oluyo amaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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evet özel mözel yok bu habercilere alayı tilkinin tavuk peşinde olduğu gibi bunlarda ünlü peşinde hemde ölümüne ve bir yerdede haklılar sonra nereden gelecek maaşları nasıl geçinecekler ? bu yüzden para alıyorlar ne yapsınlar elleri mâhkumYayından Kaldır