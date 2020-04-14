Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Koronavirüs salgınından dolayı vaktini evinde geçiren başarılı oyuncu Eda Ece, sosyal medyadan biraz uzak kalmak için bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı.

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu. Bu süreçte evinde olan dizinin başrol oyuncusu Eda Ece, cesur paylaşımlar yaptığı Instagram hesabını askıya aldı.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Koronavirüs salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilen Eda Ece, bu süreçte sosyal medya hesabı Instagram'da cesur paylaşımlar yapmaya başladı. Hayranları tarafından yakın takipte olan ve yaptığı her paylaşımı binlerce beğeni alan Eda Ece, 2 milyon 800 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabını kullanmaya ara verdi. Bu haberi de Instagram hesabından veren Eda Ece, "Digital detox" yazılı bir görsel paylaştı. Oyuncunun yoruma kapalı yaptığı veda paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.