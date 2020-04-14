Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı - Magazin
Koronavirüs, Instagram, Eda Ece, TV, Magazin

Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı

Koronavirüs salgınından dolayı vaktini evinde geçiren başarılı oyuncu Eda Ece, sosyal medyadan biraz uzak kalmak için bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı.

14.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:23
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu. Bu süreçte evinde olan dizinin başrol oyuncusu Eda Ece, cesur paylaşımlar yaptığı Instagram hesabını askıya aldı.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Koronavirüs salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilen Eda Ece, bu süreçte sosyal medya hesabı Instagram'da cesur paylaşımlar yapmaya başladı. Hayranları tarafından yakın takipte olan ve yaptığı her paylaşımı binlerce beğeni alan Eda Ece, 2 milyon 800 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabını kullanmaya ara verdi. Bu haberi de Instagram hesabından veren Eda Ece, "Digital detox" yazılı bir görsel paylaştı. Oyuncunun yoruma kapalı yaptığı veda paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.

Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Adada mahsur kalan Survivor Meryem, karantina pozuyla mest etti Magazin
Adada mahsur kalan Survivor Meryem, karantina pozuyla mest etti
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı Magazin
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
Fenomen, çocuk istismarının olduğu telegram grubunun reklamını yaptı Magazin
Fenomen, çocuk istismarının olduğu telegram grubunun reklamını yaptı
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Magazin
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
İrem Derici, karantina pozlarını takipçileriyle paylaştı Magazin
İrem Derici, karantina pozlarını takipçileriyle paylaştı
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki Magazin
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
80'den fazla kadına cinsel tacizde bulunan ünlü yapımcı koronayı yendi
80'den fazla kadına cinsel tacizde bulunan ünlü yapımcı koronayı yendi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tarkan Levent Yamanel İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Radamel Falcao Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Çocuk Nisan İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 11:28:21. #1.15#
title