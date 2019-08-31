Oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı sırada ölen iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşıp özür diledi

31.08.2019 10:07

Yeni sezonda 7 Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyunuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan başarılı oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından bir özür notu paylaştı.

"BUGÜN KAPIMDA ÖLÜ BULDUM BU GÜZELLİĞİ"

Sosyal medyayı güncel konular hakkında paylaşım yapmak için kullanan ve özel hayatı hakkında pek paylaşım yapmayan Akalay, evinde ölü bulduğu bir iguana yavrusunun fotoğrafını paylaştı. Akalay, paylaşımında "Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği.. Elleri dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam… Iguana yavrusuymuş, kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi… Özür dilerim" dedi.

HAYRANLARINA YENİ SEZON MÜJDESİ VERMİŞTİ

Birce Akalay, geçtiğimiz gün de yaptığı paylaşımda 7 Kocalı Hürmüz müzikali hakkında "Sıcak sıcak güzel haber verelim o zaman! Gönlümün Sultanı canım Hürmüz'üm.. 3. Sezonda evimizde görüşmek üzere" diyerek hayranlarına güzel haberi vermişti.