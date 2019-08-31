Oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı sırada ölen iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşıp özür diledi

Oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı sırada ölen iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşıp özür diledi

Güzel oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı sırada kapısının önünde hayatını kaybeden bir iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşarak özür diledi.

31.08.2019 10:07
Oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı sırada ölen iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşıp özür diledi

Yeni sezonda 7 Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyunuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan başarılı oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından bir özür notu paylaştı.

"BUGÜN KAPIMDA ÖLÜ BULDUM BU GÜZELLİĞİ"

Sosyal medyayı güncel konular hakkında paylaşım yapmak için kullanan ve özel hayatı hakkında pek paylaşım yapmayan Akalay, evinde ölü bulduğu bir iguana yavrusunun fotoğrafını paylaştı. Akalay, paylaşımında "Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği.. Elleri dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam… Iguana yavrusuymuş, kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi… Özür dilerim" dedi.

HAYRANLARINA YENİ SEZON MÜJDESİ VERMİŞTİ

Birce Akalay, geçtiğimiz gün de yaptığı paylaşımda 7 Kocalı Hürmüz müzikali hakkında "Sıcak sıcak güzel haber verelim o zaman! Gönlümün Sultanı canım Hürmüz'üm.. 3. Sezonda evimizde görüşmek üzere" diyerek hayranlarına güzel haberi vermişti.

Oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı sırada ölen iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşıp özür diledi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (18)

  • HALUK:
    BAŞPARMAĞININ İÇİ PİSLİK DOLU BACIM TEMİZLEYEYDİN BARİ. KADINLAR TUVALETTEN SONRA TIRNAKLARINIZI YIKAYIN . YAPTIĞINIZ YEMEKLER YENMİYOR İŞTE. HATTA O YÜZÜKLERİNİZİ ÇIKARTIN. YEMEK PROGRAMLARINDA YÜZÜĞÜ PARMAĞINDA HAMUR YOĞRUYOR KADINLAR. REZİİLİK. KİMBİLİR YÜZÜĞÜN ALTI İLE DERİ ARASINA NE PİSLİKLER BİRİKMİŞTİR.
    Cevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
  • SERCAN D.:
    evrildiği yere ihanetiymiş. . yaratılıştan olan ağzını burnunu niye estetik ameliyatla değiştirdin? o da yaratılışına ihanet değilmiydi?
    Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
  • ŞAŞIRDIM:
    NEYE ÜZÜLECEĞİMİ BİLMİYORUM. . MEMURU İŞÇİYİ TEMSİL EDEN SENDİKALARA MI, ÇAKALA KURDA AYIYA TESLİM ETTİĞİMİZ DAĞLARA MI, NEFRETLE İZLEDİĞİMİZ CİNAYETLERE Mİ YOKSADA EVE İLAÇ YAPIP ÖLENE ÜZÜLENE Mİ ÜZÜLSEM VAY HALİMİZE. .
    Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
  • BATUHAN:
    olayın ilginç kısmı evi ilaçlama amacı ? madem her hayvan değerli böcekler vatan hainimi :))))
    Cevap Yaz 28 2 Yayından Kaldır
  • KAYSERİLİ GALİP:
    BATUHAN AĞZINDAN BAL DAMLIYOR KARDEŞİM. CİDDEN SAYENDE BEN DE BÖYLE DÜŞÜNDÜM. DEMEK Kİ AMACI FARKLI BAYANIN. BİR YERE SİNYAL ATIYOR O FOTOĞRAFLA AMA KİME? :)
    8 1 Yayından Kaldır
  • D:
    şu cümle yapısına bak. Cahillik, ülkenin paçalarından akıyor.
    5 6 Yayından Kaldır
  • MERT:
    insanlarda hayvanlar familyasında azıcık ilk okul biyoloji bilgisiyle beynini çok değil bi gramcık kullanmayla birce akalayın ne demesini anlarsın
    6 8 Yayından Kaldır
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.