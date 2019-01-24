Oyuncu Belit Özükan, Erkek Arkadaşını Ailesinden İsteyerek Tuzlu Kahve İçti

Oyuncu Belit Özükan, bir süredir birlikte olduğu Sattas grubunun solisti Orçun Sünear ile evleniyor. Çift, evlilik sürecinde alışılagelen durumların dışına çıktı ve oyuncu erkek arkadaşını ailesinden isteyerek tuzlu kahve içti.

"ORÇUN'U AİLESİNDEN İSTEMEYE GİDİYORUM"

İsteme ve tuzlu kahve içme serüvenini sosyal medya hesabından paylaşan Oyuncu Belit Özükan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, "Orçun'u ailesinden istemeye gidiyorum. 'Bir yürü beaa'nızı alırım. Kahveme tuz koyarsan pis intikam alırım." dedi.

ERKEK ARKADAŞINI İSTEYEREK TUZLU KAHVE İÇTİ

Paylaşımlarına devam eden oyuncu, bir fotoğrafa da "Orçun'u sizden isteyemem, o sizin şahane oğlunuz. Size teşekkür ederim onun için. Ona yoldaş olmama izin verir misiniz?" dedim. Kahve tuzluydu evet aldım onu." notunu yazdı.

"BEKLENMEYEN SON"

Oyuncu son olarak yüzüklerini attığı paylaşımını da "Beklenmeyen son. 'Evet' dedi." şeklinde yaptı. Oyuncu, erkek arkadaşının ailesiyle çektirdiği fotoğrafı "Aile oluyoruz. Deplasmanda maçı aldım. Önümüzdeki hafta kendi sahamızdaki maça bakacağız." notuyla paylaştı.

BELİT ÖZÜKAN KİMDİR?

16 Mayıs 1979 Ankara doğumlu olan Belit Özükan, Amerika'nın tek resmi konservatuarı AADA'de aldığı klasik konservatuar eğitiminin yanı sıra, Jazz dans, müzikaller, ileri Shakespeare, Alexander teknikleri, Butoh (tarihi Japon dansı) ve eskrim dersleri aldı.

İstanbul'da Şişli Terakki Lisesini bitirdikten sonra ve Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemlerini ikinci sınıfta terk ettikten sonra ABD'de American Acdemy of Dramatic Arts, Los Angeles'de iki yıllık konservatuvar eğitimini tamamladı.

'Academi Tyatrosu'nda sayısız oyunda rol aldı. Vatan gazetesinin bir reklam kampanyasında yer aldı ve Kanal D' de yayınlanan 'Seni Çok Özledim' adlı dizide konuk oyuncu olarak rol aldı.