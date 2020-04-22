Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
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Fatsa, Ordu, Güncel

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde küçük yaşlardan bu yana araba merakı olan galerici Tuğrul Özkan, oluşturduğu model araba koleksiyonuna servet harcadı.

22.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:18
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tuğrul Özkan küçük yaşlarda başladığı oyuncak araba merakına 22 senede tam 50 bin lira harcayarak koleksiyon oluşturdu. Farklı modeldeki arabalarına evinde özel bir alan da oluşturan Özkan, yıllardır biriktirdiği oyuncaklarına gözü gibi bakıyor. Model arabalarına yaklaşık 50 bin TL harcayan Tuğrul Özkan'ın bu merakı kendine galericilik mesleğini de kazandırdı.

"DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIR ARAÇLAR KOLEKSİYONUMDA VAR"

10 yaşından bu zamana kadar çok sayıda aracı biriktiren ve model arabaları için evinin bir odasına camdan vitrin yaptıran Özkan, "Dünyada eşine az rastlanır araçlar koleksiyonumda var. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Özel yaptırdığım camlı vitrinin içinde canım sıkıldığı zaman model arabalarımı çıkarıyorum onlarla stres atıyorum ve dertleşiyorum" dedi.

Oyuncak araba hastası vatandaş, koleksiyonuna servet harcadı

"GALERİCİLİĞİ BU YÜZDEN SEÇTİM"

Özkan, "Otomobillere tutkum çocukluğumdan bu zamana kadar gelen özel bir durum. 10 yaşımda model araba almaya başladım ve onlarla çok zaman geçiriyordum. Eskiden halıların üzerilerinde sürüyordum oyuncaklarımı. O anki heyecanım devam ediyor ve model araba almaya devam ediyorum. Farklı modellerde ki araçları ömrüm boyunca biriktirmeye devam edeceğim. Otomobil tutkum daha da büyüdü ve meslek olarak galericiliği tercih ettim. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Oyuncak araba hastası vatandaş, koleksiyonuna servet harcadı

"MODEL ARAÇLARI SEVİYORUM"

Lisanslı modelleri biriktirdiğini söyleyen Tuğrul Özkan, "Ortalama model aracın maliyeti 350 TL'dir. 50 bin TL harcadım bu özel koleksiyonum için. Yaşım ilerlese de devam edeceğim biriktirmeye. Evimin bir odasını bu araçları saklamam için vitrin yaptırdım" şeklinde konuştu.

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Kaynak: İHA

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