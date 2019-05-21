Oynarken Kaybolan Küçük Melek'in Derede Cansız Bedeni Bulundu
Evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunun, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.
Mardin'de evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.
ANİDEN KAYBOLDU
Mardin'in Merkez Artuklu ilçesi Kumlu Mahallesi'nde oturan Tekçe ailesinin kızları Kader, evlerinin önünde oynarken aniden kayboldu. Ailesi, küçük Kader'i bulamayınca jandarmadan yardım istedi.
MAHALLEDEN GEÇEN DEREDE CESEDİ BULUNDU
İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kader'i bulmak için mahallede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, mahalleden geçen derede minik Melek'in cansız bedeni bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Melek Tekçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
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cahil aileler yeni katillerimiz bence, çocuklar insan değil hayvan muamelesi görüyor bu ailelerdeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çocuk dogdugunda erkekse iki kızsa bir adet AKİKA kurbanı kesilip fakirlere dagıtılırsa o çocuk ömür boyu kazalardan muhafaza olunur.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır0101: sen dogdugunda neden 1, 5 kurban kestiler ?Yayından KaldırTUGAY: Akika kurbanı şükür amacıyla kesilir, öyle ömür boyu kazadan koruyucu etkisi falan hurafedir. .1 Yayından Kaldır
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5 yaşındaki cocuga nasıl olurda bir başınasokakta oynamasına izin verilir anlamakta güçlük cekiyorumCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır