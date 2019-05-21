Oynarken Kaybolan Küçük Melek'in Derede Cansız Bedeni Bulundu

Oynarken Kaybolan Küçük Melek'in Derede Cansız Bedeni Bulundu

Evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunun, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.

Mardin'de evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.

ANİDEN KAYBOLDU

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesi Kumlu Mahallesi'nde oturan Tekçe ailesinin kızları Kader, evlerinin önünde oynarken aniden kayboldu. Ailesi, küçük Kader'i bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

MAHALLEDEN GEÇEN DEREDE CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kader'i bulmak için mahallede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, mahalleden geçen derede minik Melek'in cansız bedeni bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Melek Tekçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (8)

  • CORCİ:
    cahil aileler yeni katillerimiz bence, çocuklar insan değil hayvan muamelesi görüyor bu ailelerde
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  • DÜRBÜNLÜ:
    çocuk dogdugunda erkekse iki kızsa bir adet AKİKA kurbanı kesilip fakirlere dagıtılırsa o çocuk ömür boyu kazalardan muhafaza olunur.
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    0101: sen dogdugunda neden 1, 5 kurban kestiler ?
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    TUGAY: Akika kurbanı şükür amacıyla kesilir, öyle ömür boyu kazadan koruyucu etkisi falan hurafedir. .
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  • VATANDAŞ:
    5 yaşındaki cocuga nasıl olurda bir başınasokakta oynamasına izin verilir anlamakta güçlük cekiyorum
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