Sen Anlat Karadeniz'in 'Asiye'si Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım

04.11.2019 21:53

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği "Asiye" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Öykü Gürman, atarlı-giderli bir paylaşım yaptı.

Paylaştığı fotoğrafın altına "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş da düet yapalım" notunu düşen ünlü oyuncunun kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.

Gürman'ın paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, övgü dolu yorumlar da yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Çok güzelsin yine herşeyim

-Ama sen çok güzelsin ki ya

-Edebiyatçı ruhuna aşığım

-KTÜ konserin harikaydı ablam sesine, ayağına sağlık