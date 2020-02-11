Oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
31 Mart Yerel Seçimler'de oy kullanmaya giderken vücut hatlarını belli eden bir tayt giydiği için eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini eleştirenlere aylar sonra cevap vererek "Ben bir kadının taytı neresini gösteriyor diye büyütüp bakmam" dedi.
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle akıllara kazınan Pınar Altuğ'un 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında oy kullanmaya giderken vücut hatlarını belli eden bir tayt giyerek Instagram hesabından paylaşım yaptı. Vücut hatları göründüğü için günlerce konuşulan Altuğ, o pozu hakkında aylar sonra ilk kez konuştu.
"BEN FOTOĞRAFI GÖRENE KADAR KOPYALANMIŞ"
Bir filmin galasında görüntülenen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, günlerce konuşulan taytı için şunları söyledi: "Benim için amaç 'Oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum."
"FOTOĞRAFI BÜYÜTÜP ORAYA BAKMAK AKLIMIN UCUNA GELMİYOR"
"Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…"
Haber Videosu: Oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
-
Gündeme gelmek için ucuz numaralar bunlar. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
İyi işte şimdi nereye dikkat etmen gerektiğini öğrendin... gereksiz kadınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
maaşallahCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
tabi canım bilmeyerek giydin ne giydiğinin ve giyerken nerenin nasıl olduğunu bilmiyorsun yersen :) hiçbir kadın ne giydiğini yada giydiğinin neresinde ne olduğunu bilmeden giymez geçeceksin o işiCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
ben bakarım pınarcım :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
büyütmeye gerek yok senin hat alenen beyanen ortada bari gündem olmak için afgurma aradan aylar geçmiş cevap vermek şimdi mi aklına geldi. hadi sizde islami yaşantı yok. ahlak ve hayada mı yok. edep yaa huuCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
Buda kendini nimetten sayıyor işte . Ben bunu istanbuldaki istinye park avm de gördüm makyajsız . Dracula gibi tipi vardı .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Çok Çirkin bir kadın ya. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
oyunu kullanmış mı evet ise siyaset çi için sorun yok demektirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
çok çirkinsin pınar hanımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır