Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
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Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz

Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, aşının bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayacağı konusunda uyardı. İnsanların koronavirüse tekrar yakalanabileceğini belirten Gilbert, bu yüzden aşıların yıllık olması gerektiğini ifade etti.

20.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:16

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 160 bini aşkın insan hayatını kaybederken, 2 milyon 400 binden fazla vaka bulunuyor. Ölümcül salgının yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert'ten aşı konusunda önemli bir açıklama geldi.

Aşının bireyleri koronavirüse karşı koruyamayacağı konusunda uyaran Gilbert, insanların tekrar virüse yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerektiğini ifade etti.

"AŞI VİRÜSE KARŞI BİR ÖMÜR BOYU KORUYAMAZ"

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının başında bulunan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Profesör Sarah Gilbert koronavirüsü yenen kişilerin bir düzeyde bağışıklık geliştirebileceği umulmasına rağmen tekrar hastalığa yakalanabileceğini söyledi. Gilbert, potansiyel aşı tamamlansa bile bunun insanları ömür boyu koruyamayacağının altını çizdi.

"İNSANLARIN AŞIYI YILLIK PERİYOTLARLA TEKRARLAMASI GEREKEBİLİR"

Gilbert, "Yeni tip koronavirüsün bağışıklığının ne kadar süreceğine dair kesin bir şey söylemeyiz ancak insanları ve hayvanları enfekte eden diğer koronavirüsler hakkında bildiklerimizden yola çıkıldığında bağışıklığın çok uzun ömürlü olmadığını görebiliriz. Bu yüzden Kovid-19'u yenen kişilerin gelecekte tekrar enfekte olabileceğini düşünüyorum.Henüz hangi zaman aralığında gerçekleştiğini bilmiyoruz. Muhtemelen birkaç yıl beklemek ve görmek zorundayız. Ancak aşı bulunsa bile insanların aşıyı yıllık periyotlarla tekrarlaması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri koronavirüse karşı korumayabilir
Sarah Gilbert

AŞI İÇİN DAHA FAZLA GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

Öte yandan, "Yeni tip koronavirüs bağışıklık sistemine çok fazla hasar veriyor" diyen profesör, üzerinde çalıştığı aşının güçlü bir bağışıklık yaratmaya yardımcı olacağını söyledi. Ekibinin olası aşıları araştırırken "çok hızlı" çalıştığını ve insan testlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını hatırlatan Gilbert, aşının etkili olacağını umduğunu belirtti ve daha fazla gönüllü için, "Aşı için tüm onayları hazırladığımızda, iyi bir gönüllü havuzumuz olmalı ve oldukça hızlı bir şekilde başlayabilmeliyiz" çağrısında bulundu.

Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz

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