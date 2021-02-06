Oturma izni almak isteyenlere sahte belge hazırlayan 3 Iraklı yakalandı (2)
06.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:43
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIYalova'da, oturma izni almak isteyen başka ülke vatandaşlarına para karşılığı sahte belge düzenlemekten gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yalova'da, oturma izni almak isteyen başka ülke vatandaşlarına para karşılığı sahte belge düzenlemekten gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cem Mete OKUR/YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR