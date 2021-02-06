Oturma izni almak isteyenlere sahte belge hazırlayan 3 Iraklı yakalandı (2)
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Oturma izni almak isteyenlere sahte belge hazırlayan 3 Iraklı yakalandı (2)

06.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:43
Oturma izni almak isteyenlere sahte belge hazırlayan 3 Iraklı yakalandı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIYalova'da, oturma izni almak isteyen başka ülke vatandaşlarına para karşılığı sahte belge düzenlemekten gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yalova'da, oturma izni almak isteyen başka ülke vatandaşlarına para karşılığı sahte belge düzenlemekten gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cem Mete OKUR/YALOVA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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