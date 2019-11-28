Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'de TEM otoyolu Pozantı Tarsus istikametinde emniyet şeridinde lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

28.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:22
Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

'de TEM Otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı.

EMNİYET ŞERİDİNDE TIR ÇARPTI

Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi. Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir tır 4 kişiye çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: İHA
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