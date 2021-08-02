Otomobiller çarpıştı, araçtakiler yara almadan kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobiller çarpıştı, araçtakiler yara almadan kurtuldu

Otomobiller çarpıştı, araçtakiler yara almadan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolu, Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. idaresindeki 42 KG 097 plakalı BMW marka otomobil, sanayi kavşağına yaklaştığı esnada aynı şeritte seyir halinde olan H.C. idaresindeki 42 BDG 20 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 42 BDG 20 plakalı otomobil, refüjdeki kaldırım taşlarına çarpıp devrilerek yan yatarken, kontrolden çıkan diğer otomobil trafik levhalarına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasından her iki aracın sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunanlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüleri sağlık kontrolü için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Otomobiller çarpıştı, araçtakiler yara almadan kurtuldu
Otomobiller çarpıştı, araçtakiler yara almadan kurtuldu
Otomobiller çarpıştı, araçtakiler yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e çıktı
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e çıktı
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülşen Ece Erken Diana Spencer
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobiller çarpıştı, araçtakiler yara almadan kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:34:53. #1.14#

title