Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Suşehri ilçesi Taçbayır- Kuzdere köy yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 59 RG 356 plakalı Renault marka otomobil ile Nihat K. İdaresindeki 58 AC 776 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ola yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki otomobilde bulunanların akraba olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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