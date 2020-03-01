Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

01.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:01
Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sait Koç yönetimindeki 06 HA 4583 plakalı otomobille Halil Kaya idaresindeki 35 UN 856 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Fatma (34) ve Battal Gümüş (7) ile Gülcan Koç (40) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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