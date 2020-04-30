Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karşıdan gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Alp (30) yaralandı.
30.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:05
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karşıdan gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Alp (30) yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Kozluca Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden Kemal Zeybek'in (40) kullandığı 45 ZV 073 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ali Alp yönetimindeki 45 LV 899 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Alp yaralandı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp, tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA