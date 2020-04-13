Otomobiliyle pastaneye girdi
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Kıbrıs Caddesi, Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa

Otomobiliyle pastaneye girdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Muammer A., önce park halindeki otomobile çarptı ardından pastaneye girdi.

13.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:41
Otomobiliyle pastaneye girdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Muammer A., önce park halindeki otomobile çarptı ardından pastaneye girdi.

Edinilen bilgiye göre; Bayramiç ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerinde gece saatlerde 17 TC 396 plakalı otomobiliyle Ezine istikametine doğru seyreden Muammer A. İsimli sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk olarak yol kenarında park halinde bulunan 17 TG 254 plakalı otomobile çarpan sürücü, ardından az ilerideki pastaneye girdi. Sürücü kazanın ardından otomobille olay yerinden kaçarken, düşen plaka pastanede kaldı. Kazayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Düşen plaka üzerinden inceleme yapan ekipler, Muammer A.'yı sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Öte yandan, pastanedeki maddi hasarın 50 bin TL civarında olduğu bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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