Otomobiliyle kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, aracı bırakıp kaçtı
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Otomobiliyle kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, aracı bırakıp kaçtı

Otomobiliyle kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, aracı bırakıp kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarptı.

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarptı. Otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçarken, yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 02 AN 007 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Gazi Ekinci, Enes Yardım, Faruk Fidan ve Ferhat Varol'a çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracı terk edip kaçarken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.


Otomobiliyle kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, aracı bırakıp kaçtı
Otomobiliyle kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, aracı bırakıp kaçtı
Otomobiliyle kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, aracı bırakıp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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