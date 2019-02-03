Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu
İstanbul'da bir aracı durduran polisler 51 cam tüp içerisinde kobra zehri ele geçirdi. Şüphelinin evinde de arama yapan polisler 1 kilo 100 gram esrar buldu.
İstanbul'da otomobilinde 51 cam tüp içerisinde kobra zehri ele geçirilen Fehim S.'nin Tekirdağ'daki evinde yapılan aramada ise 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinden İstanbul'a giden Fehim S., arkadaşları Yakup A., Gökhan İ. ve Ahmet Ç.'nin içinde bulunduğu otomobil, polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 51 adet cam tüpte kobra zehri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
EVİNDE 1 KİLO 100 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerden Fehim S.'nin Saray ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Evdeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi de gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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