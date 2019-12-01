Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir araca çarparak takla attı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay sırasında sokakta kimsenin olması olası bir can kaybını önledi.
Beyoğlu'nda bir otomobil, sokak içerisinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpıp takla attı. Kazanın ardından araçtan çıkarak koşmaya başlayan sürücüyü, mahalleli yakalayıp su vererek sakinleştirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anında sokakta kimsenin olmaması olası bir ölüm ihtimalini önledi.
KAZA SONRASI SÜRÜCÜ PANİK YAPTI, KOŞARAK KAÇTI
Kaza, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Kurtoğlu Caddesi Hacıahmet Sokağı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turan E. idaresindeki 34 TG 9267 plakalı otomobil, sokak içerisinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpıp takla attı. Kazanın ardından yaralı sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak, bir anda panik içinde koşmaya başladı. Bunun üzerine mahalleli yaralı sürücüyü yakalayarak, su verip sakinleştirdi.
EN YAKIN HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Büyük panik yaşayan mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Turan E.'ye müdahale etti. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araç üzerinde yaptıkları incelemelerin ardından aracı olay yerinden kaldırdı.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITTAYDI
Öte yandan, sokak içerisinde ilerlediği sırada kontrolden çıkan otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Haber Videosu: Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında