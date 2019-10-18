Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu

Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu

Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası çok sayıda vatandaş kaza alanına koştu.

18.10.2019 23:35
Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu

Niğde'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Uzun ve Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Ö.G, gözaltına alındı. Bu arada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve beraberindekiler hastaneye gelerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (4)

  • VATANDAS:
    Allah Rahmet Eylesin..Ne yollar, ne yollardaki hiz limitleri , ne trafigin controlunu saglayabilen active calisan polis , ne yerlesim alanlarinin icinden gecen boyle sacma yollar , ne boyle cadde ve yollarin yaninda bulunan yaya yollarinin , hic bir seyin satandardi yok.. Yerlesim , Sehirlesme , Imar , Plan , Yollar - Trafik , Butun bunlarin bir system icinde olmamasinin nedenleri , Standartlarin israrla belirlenmemesi , talimatlarla , sahsi insiyatiflerle , ihalelerin ahbap - cavus iliskileriyle yapilmasi boyle sonuclara her zaman gebe...
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