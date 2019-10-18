Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu

18.10.2019 23:35

Niğde'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Uzun ve Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Ö.G, gözaltına alındı. Bu arada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve beraberindekiler hastaneye gelerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA