Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti

26.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:18

Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Nurdağı ilçesinden Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde ki bir iş yerine oto parçası getiren Taner Erol (18), aracını park ettikten sonra karşıdan karşıya geçmek istediği sırada sürücüsü ve plakası alınamayan bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. İddiaya göre yola savrulan Erol'un üzerinden 2 araç geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden Erol'un cansız bedeni kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak Nurdağı ilçesine götürüldü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Önce annesinin dostu sonra erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini inandıramadı
Önce annesinin dostu sonra erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini inandıramadı

Anne ve babasının 12 yıl önce ayrılan Taner Erol, Gaziantep'te annesiyle birlikte yaşadığı 3 ay önce Nurdağı ilçesinde babasına ait oto tamir dükkanında çalışmaya başladığı öğrenildi. Erol'un cenazesi Nurdağı ilçesinde toprağa verilecek.

Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

İlgili Haberler

Muhtarın aracıyla çarptığı yaya hayatını kaybetti
Muhtarın aracıyla çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika... Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Sıla Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kasım Futbolcu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 12:18:24. #1.15#
title