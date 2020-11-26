Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Nurdağı ilçesinden Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde ki bir iş yerine oto parçası getiren Taner Erol (18), aracını park ettikten sonra karşıdan karşıya geçmek istediği sırada sürücüsü ve plakası alınamayan bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. İddiaya göre yola savrulan Erol'un üzerinden 2 araç geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden Erol'un cansız bedeni kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak Nurdağı ilçesine götürüldü.

Anne ve babasının 12 yıl önce ayrılan Taner Erol, Gaziantep'te annesiyle birlikte yaşadığı 3 ay önce Nurdağı ilçesinde babasına ait oto tamir dükkanında çalışmaya başladığı öğrenildi. Erol'un cenazesi Nurdağı ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL