Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı
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Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı

12.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:41
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan tedavi altına alındı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan tedavi altına alındı.

Gerger- Kahta kara yolunun 20'nci kilometresindeki Aydınpınar köyü yakınlarında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, çizgili sırtlana çarparak kaçtı. Köylüler tarafından yol kenarında bulunan çizgili sırtlan, ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin, tedavisinin yapılmasının ardından çizgili sırtlanı yeniden doğal hayata salacağı belirtildi.


Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KURT

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