Otomobilin Arka Koltuğundaki Buzağıyı Görenler Şaşıp Kaldı
Çorum'da seyir halindeki otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.
Çorum'un İskilip ilçesinde, seyir halindeki otomobilinin arka koltuğundaki buzağıyı görenler şaşırdı.
ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİ
İlçe merkezinde seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda buzağı taşındığını görenler,gözlerine inanamadı. Otomobil sürücüsü, seyir halindeki araçlardaki sürücü ve yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
Yoldan geçen bazı yolcular ise cep telefonu kamerasıyla bu anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
İşte o görüntü;
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
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bereket bağaca koyup kapağı örtmediCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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ADAM PİS BELLİ Kİ KOKMUŞTUR O ARABA.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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ABARTILACAK Bİ ŞEY YOKCevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
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