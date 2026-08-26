Klasik Arabalarda Rekor Fiyatlar: En Pahalı Modeller ve Özellikleri

Klasik arabaların pahası, yalnızca markasına göre değil; üretim adedi, orijinalliği ve kimler tarafından kullanıldığı gibi faktörlere bağlı olarak değişiyor. Bu detaylar, bazı modellerin milyon dolarlara satılmasına yol açıyor.

Listenin zirvesinde, açık artırmada 135 milyon dolara satılan Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé yer alıyor. Bu otomobil, bir otomobil için ödenen en yüksek doğrulanmış müzayede bedeli olarak kayıtlara geçti. Onu özel kılan ise sadece iki adet üretilmiş olması.

Kaynak: Haber Merkezi