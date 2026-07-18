Haberler

BYD'nin Yeni Modeli Dev Batarya ile Geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BYD'nin yeni modelinde FinDreams tarafından geliştirilen 102,3 kWh kapasiteli LFP batarya kullanılıyor. Batarya bloğu 725,9 kg ağırlığında ve aracın boş kütlesinin %30'undan fazlasını oluşturuyor.

Yeni modelin en dikkat çekici teknik özelliği, BYD'nin bağlı ortaklığı FinDreams tarafından geliştirilen LFP batarya teknolojisidir. 102,3 kWh kapasiteli batarya bloğu 725,9 kilogram ağırlığındadır ve aracın toplam boş kütlesinin yüzde 30’undan fazlasını meydana getirmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
İşte Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'a özel konser verdiği anlar

İnsanların nasıl kandığı ortada! Özel konser bile vermiş
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Kütahya'da ihbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Baskın yapılan evde polisler bu manzarayla karşılaştı
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz