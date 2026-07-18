BYD'nin Yeni Modeli Dev Batarya ile Geliyor
BYD'nin yeni modelinde FinDreams tarafından geliştirilen 102,3 kWh kapasiteli LFP batarya kullanılıyor. Batarya bloğu 725,9 kg ağırlığında ve aracın boş kütlesinin %30'undan fazlasını oluşturuyor.
Yeni modelin en dikkat çekici teknik özelliği, BYD'nin bağlı ortaklığı FinDreams tarafından geliştirilen LFP batarya teknolojisidir. 102,3 kWh kapasiteli batarya bloğu 725,9 kilogram ağırlığındadır ve aracın toplam boş kütlesinin yüzde 30’undan fazlasını meydana getirmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi